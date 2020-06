Esclarecimento solicitado ao presidente Bolsonaro

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte



"Frederick Wassef não é mais o advogado de Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro não conversa mais com apoiadores e jornalistas na porta do Palácio da Alvorada. Parece que a prisão de Fabrício Queiroz abalou as fracas estruturas da família Bolsonaro, ou é apenas uma coincidência? A empresa da ex-mulher de Wassef recebeu R$ 41 milhões do governo federal por serviços prestados durante a gestão de Jair Bolsonaro. Seria muito simples se o presidente e seu filho pudessem esclarecer a todos os brasileiros essa bizarra situação. Diante do silêncio de todos os envolvidos, podemos concluir que eles querem esconder a verdade e confundir a opinião pública. Esse comportamento indecoroso está condizente com eventuais lambanças realizadas com dinheiro público. O Brasil não consegue sair desse pântano escuro, pois o Código Penal e a Constituição Federal resguardam os criminosos."