Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"A rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro envolvendo a prisão de Fabrício Queiroz e o depoimento de Flávio Bolsonaro é o foco da mídia, que quase esqueceu a COVID-19, mesmo com os hospitais sobrecarregados e vítimas de morte. O objetivo maior é denegrir a imagem do presidente Bolsonaro."