Decepção de eleitor com o atual governo

Jeovah Ferreira

Brasília





"Quando me dirigi à urna para digitar o número do candidato Jair Bolsonaro, fui com um desejo desmedido de ver um presidente da República que governasse sem ceder ao toma lá dá cá. Bolsonaro prometeu isso. Eu tinha que acreditar na sua promessa. O slogan de sua campanha não me dava o direito de duvidar. Veja como é forte: ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’. Duvidar, como? Eu estaria cometendo pecado caso não levasse a sério o prometido. Eu via o slogan como um juramento. Hoje, cheguei à conclusão de que, se eu tivesse balançado, nenhum pecado me teria sido imputado. Quanta surpresa. O Brasil não está mesmo acima dos interesses de grande parte dos políticos. O Centrão aterrissou. É a velha política voltando depois de um pequeno período de ausência. O vovô estava certo quando dizia: ‘Estou esperando mudança desde a minha adolescência’. Já faz muito tempo que ele aguarda o juízo final e a coisa só piorou. O que será de nós?"