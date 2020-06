Expectativa com a prisão de Queiroz

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Os ministérios públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo iniciaram uma ação conjunta para a prisão de Fabrício Queiroz. Em Atibaia, Queiroz foi preso no imóvel do advogado de Flávio e Jair Bolsonaro, Frederic Wassef. Queiroz é suspeito de ter participado da rachadinha, que é um crime orquestrado pelos parlamentares, forçando os seus funcionários a devolverem parte de seu salário. As verbas de gabinete de cada parlamentar da Assembleia Legislativa gira em torno de R$ 120 mil. A esposa de Fabrício Queiroz é considerada foragida, com mandado de prisão em aberto. Jair e Flávio Bolsonaro ainda não se pronunciaram sobre a prisão de Queiroz. A propósito, Flávio não esteve presente na posse do novo ministro das Comunicações. O foco sobre a família do presidente da República aperta cada vez mais e estremece as bases pouco sólidas de Jair Bolsonaro. Vamos aguardar os respingos dessa prisão.”