Consciência neste período de abertura

Uriel Villas Boas

Santos – SP





"A divulgação da criação do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que vai liberar R$ 15,9 bilhões para empréstimos a pequenos negócios, é feita num momento em que vários estados estão iniciando a liberação de atividades em diversos setores da nossa economia. Por sinal, ainda não temos o controle necessário que assegure a diminuição dos riscos à saúde. De qualquer forma, fica clara a necessidade de um comportamento adequado, tanto por parte do empresariado como dos organismos públicos e, também, da nossa população. É mais do que necessária uma ação com a devida amplitude. O momento impõe este desafio."