Previsão de contaminações e mortes ainda é alta

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Os números não mentem: 2,72% dos habitantes do planeta Terra estão no Brasil; 10,69% dos casos e 9,77% das mortes provocadas pelo novo coronavírus, em todo o mundo, foram registrados no território brasileiro. Não alcançamos o pico da pandemia e ainda não temos um ministro médico na pasta da Saúde. Além dos mais de 40 mil óbitos registrados em nosso país, o que mais precisa acontecer para sensibilizar as autoridades de que o assunto é da maior seriedade? A precipitada flexibilização da quarentena e a negligência dos prefeitos, governadores e do primeiro escalão do governo federal estão nos conduzindo para um desastre jamais imaginado em nosso país. Os chefes dos três poderes estão de braços cruzados, batendo boca nas redes sociais e virando as costas para um grave problema real. Enquanto a desonra persistir, vamos totalizar milhares de lutos nas proximas semanas, sem intervalos."