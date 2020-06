Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“O mister Jesus premiou o Flamengo com cinco títulos e renovou seu contrato por um ano pela soma de 4 milhões de euros (R$ 1,940 milhão por mês), mas as famílias dos garotos sob a responsabilidade do clube mortos num incêndio na sede do mesmo não conseguem um acordo justo de indenização.”