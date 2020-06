Leitor usa metáfora para ilustrar a crise

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“O Brasil passeia, há décadas, num caminho espinhoso. As grandes obras e empresas criadas estão sendo entregues aos ‘padrinhos’. Se isso não bastasse, enriquecem a cada ano, dilapidando o caixa já tão vazio. O número de ‘morcegos’ a sugar o sangue do país é incomensurável e, mesmo assim, nada em mares serenos. As obras construídas, importantes ao país, estão sendo ‘vedadas’ pelo comportamento dos traidores da pátria. Os eleitos para as duas casas legislativas puxam a corda para seu lado, como num jogo de cabra- cega. O lado oposto, cansado com essa ‘pandemia política’, não encontra nenhuma vacina medicamentosa para esse mal. Não a elimina, ficando derramando seus protestos para o lado irresponsável, mas sem nenhum resultado positivo, pois o ‘fortificante’ só com palavras não surte efeito. Numa análise fria, chega-se a uma conclusão não menos fria, de que em um futuro bem próximo teremos um legado só de discussões, acusações e perseguições. Pior, voltando à estaca zero.”