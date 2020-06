Times precisam cortar jogadores

Ivan print

Itabira – MG



"Com a COVID-19, milhares de pessoas perderam o emprego. Empresários que não têm capital de giro faliram e mesmo acontece, também, com os clubes. Centenas de jogadores ruins de bola que ganharam muito dinheiro estão sem clube. O jogador Gustavo Blanco, quando jogava no América-MG, participava de três partidas e ficava uma de fora. Voltava e era expulso. Retornava e machucava. Ficava um mês no departamento médico. No Atlético-MG, muitos até hoje não justificaram sua contratação. Já passa de um ano recebendo sem entrar em campo. Se trabalhassem em qualquer, empresa já teriam

sido demitidos."