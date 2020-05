Despesas absurdas no Judiciário estadual

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“No primeiro trimestre de 2020, as despesas com pessoal e seus encargos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi de R$ 1,067 bilhão. No total, são 21.320 membros do Poder Judiciário, pensionistas, inativos, recrutamento amplo, função pública e efetivos. Cada colaborador tem, em média, um custo mensal de R$ 16.683,45. Um oficial judiciário recebeu, em fevereiro de 2020, R$ 11.496,53 de remuneração paradigma, R$ 10.999,88 de vantagens pessoais, R$ 300 de indenizações, R$ 211.201,54 de vantagens eventuais, totalizando R$ 233.997,95 de créditos. Os dados estão disponíveis no portal de transparência do TJMG. Imaginem os salários dos desembargadores!”