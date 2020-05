Leitor acreditava em mudanças

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Durante 13 anos, escrevi contra os governos petistas. Não tinha quase nada de bom que merecesse ser relatado. Foi um período que não deixou saudade. Os políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) estressaram parte da população brasileira, ou seja, a parcela que tinha juízo para entender que o nosso país estava sendo empurrado para o abismo. Nos libertamos daquele sofrimento. Com o então presidente Temer, o clima ficou mais ameno, não tinha tanto barulho. A nossa carga de estresse ficou um pouco mais leve. Pensava eu que, após as eleições de 2018, teria excesso de boas coisas no mundo político para relatar nas minhas cartas. Lamentavelmente, isso não aconteceu e, pelo jeito, não acontecerá. Políticos que a gente pensava que foram lançados ao ostracismo, por não ter uma conduta ilibada, estão aí dando as cartas. Estão se empoleirando em cargos onde lidarão com bilhões de recursos públicos. Ao eleitor que como eu acreditou que haveria mudanças, restou a decepção. Ah, voltando a falar de estresse, parece-me que a carga está ficando parecida com a dos

tempos dos governos petistas. Senhor, seja conosco...”