Mudanças no mercado que a COVID-19 vai causar

Efigenia Vieira

Belo Horizonte





“Espectadora ativa dos últimos eventos, torna-se claro que, frente às instabilidades e incertezas, entram em cena as já conhecidas ‘competências duráveis’, como empatia, resiliência, adaptação e o poder da colaboração, que vieram para ficar. A insubstituível energia caminha junto à percepção fina de líderes sobre os seus colaboradores, que sofrem com esse momento e que precisam ser vistos, escutados e reconhecidos. Precisam, sobretudo, de uma mudança de fluxo, de uma nova liderança. Líderes que sejam capazes de ter um papel redutor de inúmeras incertezas no âmbito pessoal, familiar, empresarial e social. Nessa travessia, torna-se essencial uma interação saudável com o momento de crise, tornando-o um aliado no aprendizado de novas condutas e culturas. É urgente simplificar os processos que levam à evolução e à prosperidade. De posse do racional, do objetivo, da flexibilidade e de ações com dimensões subjetivas, todos estarão mais conscientes e dispostos a correr riscos. A dinâmica vai além dos rótulos e de mensagens positivas, que muitas vezes podem ser tóxicas. Quando a vida voltar ao normal, haverá muitas oportunidades para aquele que sabe os critérios de uma nova liderança; que está preparado para a revolução 4.0; que sabe orquestrar habilidades e competências; que interage com a equação dados X valores, e que cultiva o espírito da cooperação e interdependência. A dinâmica não será a rigidez, e sim o rigor + disciplina flexibilidade, competência

do time e descentralização do poder de decisão. O sucesso de alguém não será mais o fracasso de outra pessoa, pois haverá respeito à competitividade de cada um. A civilização vive uma inevitável transformação. Agora, é possível compreender que somos uma só raça em um planeta interconectado. O chamado é transformar o conhecimento sobre você e suas várias funções interdependentes, complementares e até desconhecidas, que são sustentadas por suas habilidades em ações voltadas para um novo mundo. Tendo tudo isso com você no enfrentamento e saída do caos instalado, a meta será: criar o futuro todos os dias."