Aline Silva

Belo Horizonte





"Soube do protesto em frente ao Hospital Alberto Cavalcanti e as péssimas condições que médicos, enfermeiros, técnicos e fisioterapeutas têm enfrentado. Falta de EPIs, falta de dispensa para funcionários com comorbidades etc. A Fhemig e o governo de Minas deveriam valorizar e dar melhores condições, pois é esse grupo que está na linha de frente contra o coronavírus."