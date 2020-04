Leitor desiludido com os políticos

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"Após mais uma vez, em menos de um ano e meio, arrumar beligerâncias com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro diz, publicamente, que vai cooptar com cargos de segundo escalão os membros probos e éticos do chamado centrão. Isso seria normal na política nacional, não tivesse o mesmo presidente dito que não faria uso da ‘velha política’. Pois isso é exemplo cabal da falta de verdade na gestão e no diálogo do presidente com o Congresso e a sociedade. Tudo continua com dantes no quartel do Bolsonaro. A renovação de quase 50% dos políticos do Congresso não auxiliou em nada, pois esses continuam escolhendo o dinheiro, os cargos e o poder em detrimento da sociedade brasileira."