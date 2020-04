Pandemia e oportunismo na política brasileira

Jeovah Ferreira

Taquari – DF

"O novo coronavírus é o desafio do momento. No mundo todo, ele vem matando gente e ainda não foi descoberto um meio de contê-lo. Milhares de pessoas já perderam a vida e, pelo visto, outras milhares estão na fila. Cientistas se desdobram em busca de uma vacina para a doença. Que Deus os ilumine para que em breve tenhamos boas notícias. O medo passou a fazer parte do nosso dia a dia. No Brasil, há aqueles que estão preocupados em salvar as pessoas neste momento tão difícil e há os políticos que estão extremamente preocupados com as eleições de 2020 e 2022. Governadores, senadores e

deputados, pensando já na reeleição ou até mesmo em chegar ao Palácio do Planalto. Executivo e Legislativo vivem verdadeiro leilão, um ‘quem dá mais’. O buraco está cada vez mais fundo. Podem ter certeza, as fábricas de bebidas, principalmente as de cerveja, não vão quebrar. Planejamento, sim; bistunta, não. Estamos precisando de uma vacina que acabe com o oportunismo no meio da política brasileira."