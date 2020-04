Assinante quer união para combater o vírus

José Luiz Bagno Zauli

Belo Horizonte – MG





"Precisamos pensar em isolar as pessoas de áreas populosas, as que estão no grupo de risco e que podem proliferar ainda mais o vírus. São aqueles que se encontram em comunidades. São as pessoas idosas e com risco por outras doenças. Podemos usar os hotéis parados ou, como exemplo, o edifício 'balança mais não cai', na Rua Tupis com Avenida Amazonas, que foi reformado e continua vazio. Por que não colocar essas pessoas que estão no grupo de risco nesses locais? Isso pode ser fruto de negociação entre as partes e trazer grandes benefícios à população. Podemos reformar contêineres e criar quartos com esta mesma finalidade e, depois da pandemia, liberá-los para pessoas que vivem nas ruas, ficando em locais apropriados. Tudo organizado pela prefeitura. Acredito que podemos ter diversas ideias; basta pensar um pouco na coletividade e num bem maior para todos. É hora de ajudar, poder público e sociedade juntos, cada um fazendo um pedacinho. Temos que dar as mãos e sair do outro lado. Juntos somos muito melhores."