Leitor questiona a situação de Mandetta

Antonio Negrão de Sá

Rio de janeiro





"Impossível a permanência de Mandetta, como ministro da saúde, e Bolsonaro, como presidente da República. Entre as duas autoridades, uma tragédia de vida e morte avança para milhões de brasileiros. Nessas tragédias, somente o poder maior e soberano pode ajudar a decidir: sociedade civil e militar e a opinião pública. De um lado, presidente da República, claramente preocupado com a questão político-eleitoral. Usa demagogicamente a precarização de renda e emprego da maioria esmagadora da população. Suas iniciativas econômicas privilegiam o capital, o empresário usando o velho discurso liberal de que investimento e crescimento só quem responde é o capital. É cego ao trabalho. As mortes que certamente advirão não entram nessa contabilidade."