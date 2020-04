Elogio à conduta do ministro Mandetta

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, gozando de altíssima popularidade junto à população brasileira, pela forma como vem conduzindo a pasta neste momento tão delicado de pandemia do novo coronavírus, permaneceu no cargo. O presidente não arriscou. Recuou. Guardou a caneta. Fez muito bem. Não ia dar certo. O povo quer Mandetta. Homem capaz e educado no trato com as pessoas, já pode ser visto como um forte candidato à Presidência da República nas eleições de 2022. Talvez seja por isso que tem muita gente preocupada. O presidente está atirando no próprio pé. Ministro Mandetta, há males que vem pra o bem. Se as coisas continuarem indo do jeito que vão, em 2022 não tem pra mais ninguém. Fique firme ministro."