Aline Silva

Belo Horizonte





"Nesse último domingo, a visão na Lagoa da Pampulha foi de lotação de pessoas caminhando, andando de bicicleta e se exercitando sem nenhum senso de responsabilidade com a situação em que nos encontramos. A quarentena não é férias, mas sim um sacrifício necessário para que o coronavírus não se espalhe mais e mais, matando nossos idosos, enchend o os hospitais e acabando com nosso país, como fez com a Itália. Espero que o povo de BH entenda isso."