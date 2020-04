Exploração nos preços com o mercado em baixa

Ivan Print

Itabira – MG





“O barril de petróleo caiu de US$ 70 para US$ 30. O preço da gasolina, hoje, nas bombas, deveria ser de R$ 2,50 e o do óleo diesel de, no máximo, R$ 1,60, mas praticamente não caíram nada os preços nas bombas. Se fosse ao contrário e o barril tivesse subido, rapidamente a Petrobras, que já pisou na bola várias vezes com a população brasileira, inclusive com nós mineiros, quando prometeu patrocinar o time do Atlético-MG e pulou na moita na hora H – patrocinou por vários anos o devedor do INSS, o time do Flamengo –, já teria passado o preço do combustível para mais de R$ 10 o litro de gasolina e também do diesel, alegando que acompanha as cotações internacionais, como faz constantemente.”