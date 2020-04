Caos nas nomeações políticas no Brasil

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"A liberdade em excesso transforma-se em bagunça. Essa foi iniciada desde a Nova República. Desde então, o país vem sendo governado por iniciativa política dos "donos" traidores e, assim, sempre em busca do 'tesouro'. Nada mais. As nomeações aos cargos mais importantes só servem para esses traidores se firmarem no poder – todas sem verificar a Carta Magna. Os gritos insensatos dos despojados são de uma idiotice tamanha, pois não aguentam a mudança da nação em busca dos bons caminhos. Ainda não dá para se conformar em assistir ao procedimento desses opositores, encaixados nos cargos de maior responsabilidade, ilegalmente. Cada vez mais, mostrando-se serem os 'donos' da razão. Esse vírus assolando o mundo, caso tivesse suas raízes, não na China, mas em nosso território, o atual governante estaria na UTI da amargura – seria acusado de ser o criador de tantas mortes. Logo após o dia 1º de janeiro do ano passado, quando o Brasil passava a enxergar uma 'luzinha no fim do túnel', esses bagunceiros nunca mais dormiram e, agora, ovacionam a 'ordem' de parar o Brasil. As nomeações políticas são, na maioria delas, inconstitucionais, pois com intenções obscuras. Estranho é não desfazê-las, cumprindo o que rege a Constituição Federal."