Eleitor de Bolsonaro critica suas atitudes

Jeovah Ferreira

Taquaril – DF





"Primeiro de janeiro de 2019, o Brasil estava colorido. As cores verde, amarela, azul e branca tomaram conta do nosso país. O povo brasileiro sorria de felicidade. Estávamos livres da cor vermelha que transformou o nosso gigante numa republiqueta. Adultos e crianças tinham estampada nos seus rostos a esperança de que o presidente Jair Bolsonaro chegava para tirar o Brasil do caos. Que linda festa foi a posse do eleito. O que aconteceu de 1º de janeiro para cá? Quais são os feitos do homem em quem o eleitorado tinha tanta fé de que iria juntar os cacos que restaram de um país que foi destroçado pelos governos petistas? Poucos feitos. O de maior relevância foi a reforma da Previdência. A economia está rastejando, a taxa de desemprego continua altíssima e o endividamento das famílias continua alto. Agora, com a chegada do novo coronavirus, é que o bicho vai pegar. Ele poderá arrasar com a economia mundial, é o que sai da boca dos entendidos. E o que acontecerá com o governo Bolsonaro daqui até 2022? Estão por vir as reformas tributária e administrativa. Dizem que em sendo aprovadas o Brasil vai decolar. Será? A esperança que tomou conta do nosso território em 1º de janeiro de 2019 vem se transformando em descrença. Lamentável. Torçamos para que venhamos a ter boas surpresas e que a nossa fé no governo Bolsonaro possa ser recuperada."