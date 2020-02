Hierarquia de salários em jogo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Terrorismo foi a bandeira que projetou Bolsonaro no cenário político ao se insurgir contra os baixos salários dos militares de baixa patente nas Forças Armadas. As PMs estaduais, com a estrutura militar hierarquizada, passaram a receber a mesma defesa do deputado. O levante policial no Ceará se inspira na defesa e trajetória de Bolsonaro. Por oportunismo, inicia num governo passado que eles odeiam. Todos os conflitos do governo Bolsonaro, assim como esse, tendem a se agravar. A reforma da Previdência do governo ampliou as regalias e mordomias no alto e baixo escalão hierárquico das Forças Armadas e das PMs. O que está em jogo é a hierarquia de salários da área militar. O neofascismo aposta sempre num universo de ignorância e mediocridade e numa iminente perda de sua base de poder não terá o menor escrúpulo em incendiar o país.”