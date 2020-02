Ivan print

Itabira – MG





“O Atlético-MG foi eliminado de tudo que disputou em 2019. No apagar das luzes, para salvar o futebol mineiro, o América-MG disputou 9 pontos no Independência para subir para o céu. Ganhou apenas 1. Com o rebaixamento do Cruzeiro, foi decepção total. Em 2020, o primeiro fracasso foi eliminado da Conmebol. O jeito é torcer para essas lindas garotas do Minas Tênis que não se entregam nunca. Parabéns pelo título.”