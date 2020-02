O andamento da reforma tributária

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que vai instalar a comissão especial mista da reforma tributária. Rodrigo Maia e Alcolumbre precisam se comprometer com os contribuintes, garantindo uma data final para encerrar a tão esperada e importante reforma tributária. O país está caminhando em ritmo de tartaruga, aguardando a modernização do velho sistema de tributação vigente e da necessária diminuição da burocracia que emperra a engrenagem estatal. Os empreendedores têm outros países como opções de investimentos. Ou o Brasil se adapta ao século 21, ou vamos continuar fazendo parte da interminável lista dos países do Terceiro Mundo.”