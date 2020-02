O silêncio da diretoria sobre dívidas do clube

Ivan print

Itabira – MG





"O ex-presidente do Cruzeiro Gilvan Pinho Tavares disse em entrevista que entregou o cargo com R$ 350 milhões em caixa. Os que saíram e afundaram o clube em dívidas não deram entrevistas e nem falaram o valor da dívida. Ninguém sabe quanto o clube deve. Esta semana, mais uma notícia ruim: se o clube não pagar R$ 66 milhões à Fifa, pode cair para a Terceira Divisão, que é o purgatório, e ainda perder seis pontos e enfrentar equipes como Arapiraca, Campinense, Reduzida Futebol Clube, Palmense, Santo Divino e por aí vai. Os que saíram precisam mostrar a cara e falar sobre a atual dívida do clube."