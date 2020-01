Cidadão aponta inércia do governo

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





“O atual governo completou, no começo de janeiro, um ano à frente dos destinos da nação. Os resultados, numa análise fria, são muito aquém do que esperavam seus aliados. Isso acontece porque Bolsonaro perdeu tempo, em demasia, falando de ideologia, agredindo jornalistas, presidentes, diplomatas e a mídia em geral. Disseminou ódio sem se preocupar em demonstrar conhecimento, sem estabelecer metas e um bom planejamento para a condução dos negócios do país. Embora tente disfarçar, suas atitudes são quase que, exclusivamente, para beneficiar grupos empresariais, segmentos ligados ao agronegócio, latifundiários, especuladores imobiliários, em detrimento do povo, dos índios e do meio ambiente. Enquanto isso, a saúde agoniza, o Ministério da Saúde é uma pasta decorativa. O MEC não conseguiu fazer sequer uma prova do Enem, trazendo consequências desastrosas para os estudantes brasileiros. O INSS afundou em crise, sem que ninguém do governo tivesse a percepção de entender o que estava acontecendo em tempo real. Essa inépcia e a falta de diálogo com o Congresso Nacional e a sociedade vão custar caro ao governo e ao país.”