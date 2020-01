Nada é mais nobre que a liberdade

Jeovah Ferreira

Taquaril – DF





“O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, chutaram o balde e foram viver em Vancouver, Canadá. Admirável decisão. A liberdade é a melhor coisa da vida, e a vida só se vive uma vez. O casal não deu um passo para trás, e sim um tremendo salto para a frente. O príncipe não deu conta de viver sobre os ditames da vovó, enclausurado nos ‘cômodos frios’ do Palácio de Kensington. Às vezes, a gente escuta alguém dizendo: fulano tem vida de príncipe, como se príncipe vivesse uma vida maravilhosa. Ah, chego a ficar angustiado só de pensar na monotonia da realeza. Como é bom a gente ter liberdade para fazer tudo o que deseja. Como é bom ser feliz! Como é agradável poder aproveitar tudo o que o Criador fez para nós. O príncipe verá agora quanta coisa boa perdeu durante o tempo em que ficou como um robô da vovó rainha Elizabeth. Parabéns, Harry e Meghan Markle, vocês não perderam nada. Vocês verão o quanto é bom não viver sugando os cofres públicos. Vocês, a partir de agora, seguirão a recomendação bíblica: comer do próprio trabalho e não ser pesado a ninguém. Que outros príncipes se espelhem em Harry e virem as costas para os palácios. Aconselho ao Harry passar uns meses no Brasil para aprender o que é felicidade.”