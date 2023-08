Melhoria contínua de processos: o segredo do sucesso empresarial

667

Bruna Amaral Castro

Head of Sales & Marketing na Zeev

A busca pela excelência em processos é um requisito essencial para qualquer empresa que deseja se manter competitiva no mercado atual. Nesse contexto, a melhoria contínua surge como uma técnica de gestão de processos de negócio que visa criar uma organização mais eficiente, flexível e competitiva, capaz de se adaptar às mudanças do mercado e atender cada vez melhor às necessidades dos consumidores.





A melhoria contínua consiste em uma prática diária de buscar aprimoramento constante, identificando oportunidades de correção e aperfeiçoamento nos processos, produtos e serviços oferecidos. Parte da estratégia é detectar e eliminar problemas e realizar manutenção frequente das atividades. Visando otimizar a eficiência, qualidade, produtividade e satisfação do cliente.





A continuidade é um aspecto essencial, pois trata-se de um processo cíclico, que envolve planejar, implementar, identificar novos pontos de avanço e recomeçar. Os benefícios devem se estender a todas as áreas da empresa, considerando a organização como um todo. Além disso, a implementação da melhoria contínua requer uma mudança cultural na organização, envolvendo todos os níveis hierárquicos e difundindo a filosofia da melhoria contínua. Quanto maior o conhecimento e engajamento de todos, melhores serão os resultados alcançados.





Além do mais, a pesquisa Tendências Globais de Capital Humano 2023, divulgada pela Deloitte, indicou que as organizações com maior envolvimento das equipes no desenho e implementação de mudanças organizacionais eram mais propensas a alcançar resultados positivos. Em números, as empresas que apontaram que cocriam com seus funcionários, independentemente do nível hierárquico, afirmaram que eram 1,8 vezes mais propensas a ter uma força de trabalho altamente engajada, 2 vezes mais propensas a serem inovadoras e 1,6 vezes mais propensas do que seus pares a antecipar e responder à mudança de forma eficaz.





Agora, para aplicar a melhoria contínua é importante seguir quatro passos fundamentais.





O primeiro passo é estabelecer um foco claro, identificando os pontos que precisam ser melhorados e concentrando os recursos nesses aspectos. Em seguida, é necessário implementar medidas de desempenho, ou seja, coletar dados relevantes. O terceiro passo é avaliar o desempenho atual e tomar decisões com base nessas informações.





É importante destacar que a padronização dos processos é um requisito fundamental para a implementação da melhoria contínua, pois permite identificar os pontos de melhoria e medir o progresso alcançado. Para isso, é essencial ter conhecimento técnico sobre algumas das metodologias e ferramentas de melhoria contínua, como PDCA, Lean, Seis Sigma, Kaizen e BPM, para auxiliar na implementação e obter resultados consistentes.





Resumidamente, a melhoria contínua dos processos é fundamental para o sucesso empresarial. Além de proporcionar simplificação, maior produtividade e redução de custos, ela possibilita a obtenção de resultados superiores. Ao implementar essa abordagem, é importante engajar a equipe, registrar os resultados obtidos e buscar melhorias constantes. Seja o profissional que apresenta resultados e aprimoramento contínuo, conduzindo sua empresa ao sucesso.