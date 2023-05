A importância de uma reforma tributária justa para todos

667

Nadim Donato

Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais













stamos em uma semana muito importante para o cidadão. Nesses dias, muitos lojistas no país comercializam alguns produtos sem tributação, uma oportunidade de o consumidor ter conhecimento de quanto impostos ele acaba pagando nos produtos que consome e entender a importância de que o governo faça uma reforma tributária mais justa para todos.

Há muitos anos se reverbera a necessidade de o governo fazer uma reforma tributária abrangente e eficiente, com um sistema tributário mais justo, transparente e simplificado, processos de arrecadação sobre a produção, a comercialização de bens e a prestação de serviços, gerando arrecadação compartilhada pela União, estados e municípios. Só dessa forma o país será capaz de melhorar a distribuição de renda, ampliar a produtividade das empresas e se aproximar de países mais desenvolvidos. No entanto, para alcançar esse objetivo, é necessária uma grande mobilização de toda a sociedade. Precisamos resgatar o Brasil dessa desordem tributária e do caos em que as empresas vivem.





Nosso crescimento econômico é insignificante há décadas e marcado por desequilíbrios sociais, prejudicando várias gerações. O Brasil está diante de uma oportunidade única: a reforma tributária sobre o consumo, que pode ser a mudança mais importante de nossa história e o fim desse "manicômio jurídico-tributário", caracterizado pelos conflitos e guerras fiscais causados pela sobreposição de ISS, ICMS, PIS/ Cofins e IPI. Chegou a hora de dar lugar ao IVA, (imposto de valor agregado), que está sendo chamado aqui no Brasil como Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), inaugurando um novo federalismo cooperativo, com uma legislação nacional uniforme, compartilhada pelas três esferas de governo.





A mudança do modo de tributação se faz necessária porque é considerada uma das piores e mais injustas do mundo, sendo burocrática e prejudicial à nossa competitividade. Ela eleva nossos custos, inibindo o consumo, dificulta os investimentos e prejudicando o crescimento das empresas e consequentemente, do país.





A Fecomércio MG tem sido incansável em suas propostas e trabalhos nessa área, trabalhando incansavelmente, junto a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tem feito encontro com ministros, líderes de governos e outros representantes dos poderes legislativos para apresentar propostas e sugerir mudanças na construção de um sistema tributário que amplie o potencial de crescimento econômico a longo prazo, garantindo a sustentabilidade fiscal, fomentando a transparência, que possa reduzir as desigualdades sociais entre outras coisas. A Federação instaurou uma Comissão com especialistas para discutir e estudar assuntos tributários a fim de propor melhorias que colaborem para uma reforma tributária justa para todos.





Agora é o momento de promover as mudanças e simplificar nosso sistema tributário, estimular a economia, elevando nosso potencial de desenvolvimento em todos os setores e, ao mesmo tempo não onerar o bolso do consumidor. O momento exige união de todas as entidades dos segmentos para mudar e transformar o Brasil. Temos diante de nós uma grande oportunidade de construir um país moderno, competitivo e justo socialmente. Essa oportunidade pode fazer toda a diferença entre um futuro marcado pelo atraso ou um futuro repleto de prosperidade e qualidade de vida para nossa sociedade. Estamos diante da votação no Congresso Nacional da Reforma Tributária, podendo ocorrer ainda no primeiro semestre.





O imposto sobre bens e serviços (IBS) pode desonerar as exportações, incentivar os investimentos e proporcionar um ambiente de negócios mais favorável para as empresas. Além disso, será um imposto transparente para o cidadão, pois ele saberá exatamente qual é o custo dos bens e serviços que consome.





Portanto, é importante que todos os cidadãos, empresários, trabalhadores, políticos e entidades da sociedade civil se unam nesse momento histórico. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Juntos, podemos transformar o Brasil em um país de oportunidades, de justiça social e de desenvolvimento sustentável. Precisamos fazer com que nossas ações sejam determinantes para o futuro que desejamos.





A hora é agora! O futuro do Brasil está em nossas mãos. Vamos agir e lutar por um país melhor, mais competitivo e mais justo para todos. Que o espírito de união, cooperação e determinação guie cada passo que damos rumo a um Brasil próspero e com uma tributação justa e eficiente.