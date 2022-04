O poder da Suprema Corte

Sacha Calmon

Advogado, coordenador da especialização em direito tributário da Faculdades Milton Campos, ex-professor titular da UFMG e UFRJ





Os EUA e o Brasil são países que cultivam a supremacia do Poder Judiciário. Basta lembrar nos EUA a renúncia de Nixon (caso Watergate) após sua inquirição por um juiz federal (juízo singular) e a cassação do chefe do Poder Legislativo, Cunha, faz muito pouco tempo, em sessão legislativa presidida por um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso Ricardo Lewandowski, a zelar pelo rito a ser seguido.





Nas quatro linhas da Constituição, vejamos os poderes da Suprema Corte, que os utiliza com extrema parcimônia. Fosse eu ministro, os potencializaria ao máximo. Faço isso porque o presidente da República e seus eleitores não conhecem a Constituição. Ei-los:





“Artigo 102





Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:





I - processar e julgar, originariamente:





a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993.)





b) nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República;





c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, I, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999.)





d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do procurador-geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;





e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os estados, o Distrito Federal ou o território;





f) as causas e os conflitos entre a União e os estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;





g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;





i) o habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999.)





p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;





q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;





r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.)





II - julgar, em recurso ordinário:





a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão;





b) o crime político;





III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:





a) contrariar dispositivo desta Constituição;





b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;





c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;





d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.)





Parágrafo 1º – A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em parágrafo 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/3/1993.)





Parágrafo 2º – As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.) (Vide Adin 3.392.).”





Contudo os ministros do STF podem ser processados e julgados perante o Senado da República, exclusivamente (teoria dos pesos e contrapesos) nos casos previstos na Constituição Federal de 1988. É ver artigo 52, l e ll, da Lei Maior.





Como se vê, o STF é mais do que se pensa por aí.