Qual o alimento do seu coração?

Augusto César Vilela

Cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia









Os dias que antecedem o Natal e o ano-novo costumam ser de reflexão, pois é quando tiramos um tempo para pensar em tudo o que aconteceu no ano que vai chegando ao fim, elencamos o que fica para trás e o que vamos levar para o ano seguinte. Em meio a essas reflexões, percebi que, assim como compras, decisões e afins, temos também o péssimo hábito de deixar para a última hora o balanço anual de nossa vida.





Sem perceber, passamos o ano inteiro ocupados, sem tempo para responder ao grupo da família com os incansáveis bom-dia, boa-tarde e boa-noite. Reclamamos da chuva logo após o carro sair do lava-rápido, da viagem de férias que não vai ser para Paris, mas para Cabo Frio mesmo, do trânsito que é cada vez mais cansativo e estressante, da profissão que escolhemos, do café que esfriou...





Passamos dias, semanas, meses alimentando nossa alma e coração com pequenas doses de insatisfações e sempre depositamos no futuro a expectativa de que, quando ele chegar, teremos mais fartura, amor, saúde e felicidade. Mas nos esquecemos de prestar atenção no trajeto até lá. O que você planta hoje e espera colher lá na frente? O passado é imutável, o futuro ainda não chegou, mas nós temos o presente para transformar a nossa vida e enxergar gratidão por todos os elementos que compõem a nossa jornada.

Alimentar o nosso coração e a nossa mente com o lado bom da vida é o que nos fortalece para lidar com as intempéries cotidianas, nos traz mais sentimentos positivos e, consequentemente, passamos a ter mais motivos para agradecer do que reclamar. Perceba que à noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, temos a tendência de pensar em tudo o que não conseguimos fazer no dia que chegou ao fim e como isso irá prejudicar o dia seguinte. Se voltarmos nossos olhos e pensamentos para tudo aquilo que fizemos de bom no dia que se encerra, é certo que estamos nos enchendo de gratidão e plantando sentimentos bons dentro de nós.





A pesquisadora Fuschia Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, estuda a gratidão, a compaixão e seus respectivos papéis em nossa saúde e bem-estar. Entre os efeitos positivos observados estão mais momentos de felicidade, melhor qualidade do sono e diminuição da pressão sanguínea. Reprogramar nossa mente para agradecer mais e reclamar menos está diretamente relacionado com a maneira que enxergamos a vida.





Se você está lendo este artigo, assim como eu está passando pelo segundo ano de pandemia. Embora tenhamos perdido pessoas próximas para a COVID, ou não, ainda estamos aqui. Você também pode ter perdido o seu emprego com a pandemia, mas pode ter descoberto um dom e passou a empreender. Seu filho passou o primeiro ano de vida isolado por conta do vírus, mas ele está vivo e embora a razão do isolamento tenha sido muito ruim, você esteve presente quando seu filho deu os primeiros passos e falou as primeiras palavras.





Nem tudo é tão ruim que não possa ter o lado bom, que não possa melhorar. Limpe as lentes com que você enxerga a vida e plante dentro de si a gratidão pelas pequenas coisas e verá que a felicidade e graça da vida estão no caminho. Leve para 2022 e para vida mais gratidão e terá de volta coração e mente abertos para um mundo cheio novas possibilidades.