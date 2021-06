Biden 'à la Trump' na imigração

Rodrigo Lins

Mestre em comunicação, pesquisador da imigração, professor universitário, jornalista e escritor

A recente visita da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, à Guatemala para tratar de assuntos imigratórios escancara uma mensagem ideológica da política imigratória adotada pela gestão Biden neste primeiro semestre de governo. Reforçada com a continuidade de medidas de deportação em massa e amplo controle e combate à imigração irregular na fronteira americana, assombra a frase “não venham aos EUA de forma irregular”, dita por Harris e amplamente divulgada pela imprensa mundial.





Na contramão da representatividade de sua imagem, Kamala Harris – primeira mulher, descendente de imigrantes e negra na vice-presidência do país – explicita a contradição do governo ao discurso de esperança para imigrantes adotado na última corrida eleitoral americana. Nos primeiros seis meses da gestão Biden, o que de fato é sentido pela comunidade imigrante, de modo geral, é a manutenção da política de tolerância zero na imigração defendida e aplicada pelo predecessor Donald Trump.





A caça aos imigrantes indocumentados nos EUA mantém-se em níveis “trumpianos”, inclusive nos estados. No Texas, por exemplo, o governador Greg Abbott anunciou uma política de tolerância zero contra imigrantes indocumentados que atravessarem, irregularmente, a fronteira. Também alertou que não renovará licenças para manutenção de abrigos para crianças separadas dos familiares no estado. Atualmente, existem mais de 50 abrigos para crianças imigrantes somente no Texas.

(foto: lelis)

A recente decisão da Suprema Corte americana determinando a impossibilidade de pessoas que entraram nos Estados Unidos de forma irregular se candidatarem ao sonhado ‘green card’ – ou documento que garante a residência permanente – deixa o cenário ainda mais sombrio para imigrantes irregulares no país. A decisão afetará, inclusive, os jovens do programa Daca, conhecidos como ‘dreamers’, que foram árduos apoiadores da plataforma Biden-Harris na última eleição, mirando uma saída imigratória.





Enquanto isso, o número de pessoas detidas ao cruzar a fronteira do México com os EUA, somente em abril deste ano, já é o maior em 20 anos. O número de brasileiros que tentam entrar irregularmente no país norte-americano cresceu em 2021. Em abril deste ano, foram apreendidas 178.622 pessoas na fronteira com o México. Dessas, 8.745 eram brasileiros.





Os números oficiais mostram que de outubro de 2018 a setembro de 2019, o número de brasileiros detidos foi de 17.800. De outubro de 2019 a setembro de 2020, o total foi de 6.900 brasileiros. Já de outubro de 2020 a abril de 2021, o total foi de 14.600 brasileiros detidos na fronteira buscando entrar irregularmente no país.





Para esses imigrantes brasileiros, temos a preservação das deportações em massa em aviões fretados pelo governo americano com a facilitação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro na última visita aos EUA. Último voo com mais de 100 pessoas deportadas pousou no Brasil em maio, e um novo avião lotado com imigrantes brasileiros irregulares está previsto para o fim deste mês.





A contradição do tom por parte do governo Biden-Harris na pauta imigração – antes e pós-eleição – é, sem dúvida, um dos fatores mais surpreendentes para a comunidade imigrante que apostou nessa plataforma como mais favorável a uma possível reforma imigratória no país. Agora, o que se mostra claro é que também a gestão Biden não facilitará a vida de quem escolhe entrar irregularmente no país.