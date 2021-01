Nota de solidariedade

Desembargador Gilson Soares Lemes

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais





Infelizmente, atingimos a triste marca de 200 mil vítimas da COVID-19 no Brasil, galgando os primeiros lugares no mundo em número de mortes e de infectados. É com profundo pesar, em nome do Poder Judiciário mineiro, que manifesto solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do novo coronavírus.





O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) está em luto oficial pelo período de três dias, desde a última quarta-feira (6/1), em sinal de pesar pelo falecimento do juiz de direito Miller Rogério Couto Justino, da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia, que foi uma das vítimas dessa tragédia humanitária. Com muita tristeza, o TJMG irá decretar luto oficial por mais três dias, agora em razão desta triste marca de 200 mil mortes.





Gostaria de registrar meus agradecimentos aos profissionais de saúde, que, diuturnamente, lutam pela vida dos infectados, cumprindo o juramento de Hipócrates, “consagrar minha vida ao serviço da humanidade; a saúde e o bem-estar de meu paciente serão as minhas primeiras preocupações”.





Aos cientistas brasileiros, meu mais profundo reconhecimento, articulados com importantes laboratórios internacionais, na busca para a entrega, no mais curto prazo, das primeiras vacinas contra a COVID-19 ao povo brasileiro.





Destaco que o TJMG mantém medidas rigorosas de saúde e segurança, seguindo todos os protocolos de higiene, limpeza e circulação emitidos pelas autoridades de saúde. Nossa prioridade desde o início da nossa gestão é com a saúde de todos que prestam serviços jurisdicionais ao povo de Minas Gerais, bem como com seus beneficiários e os profissionais do direito.





Estamos em tempo de travessia e não teremos tarefa fácil pela frente, pois, antes de tudo, temos preocupação com a saúde de todos. No entanto, não podemos paralisar totalmente nossas atividades, prejudicando a solução de conflitos e impasses que travam nosso desenvolvimento e deixam aflitos e angustiados os demandantes e seus patronos.





Como diria o professor Fernando Teixeira de Andrade: “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”.





Vamos seguir otimistas de que a vacina contra a COVID-19 estará disponível no Brasil em breve!





Que Deus nos abençoe e nos guarde!