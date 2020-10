Como o Pix vai mudar sua vida financeira

Ricardo Sanfelice

Chief marketing & digital officer (CMDO) do Banco Bari





Você já ouviu falar no Pix? O novo sistema de pagamentos que promete mudar a sua vida financeira vai ser oficialmente lançado em 16 de novembro e permitirá fazer transferências de dinheiro entre pessoas e para estabelecimentos, além de pagamentos de contas em tempo real em qualquer dia e hora, inclusive nos fins de semana e feriados.





Disponível 24 horas por dia, a agilidade e a segurança do Pix prometem revolucionar o modo como fazemos transferências e pagamentos. O valor a ser pago ou transferido com o Pix sai direto da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, seja ele pessoa física ou um estabelecimento, sem necessidade de intermediários. Por isso, a transação é muito mais rápida, de até 10 segundos, e também praticamente zera os custos por transação, liberando os usuários de pagar taxas nas transferências para outros bancos, por exemplo.





Outro destaque é a simplicidade na hora de fazer uma transação. Basta acessar a área específica do Pix no aplicativo do banco ou de carteiras digitais e preencher a chave da pessoa para quem deseja enviar o dinheiro e o valor a ser transferido. Também será possível realizar pagamentos utilizando QR Codes de estabelecimentos ou de contas específicas já com valores predeterminados.





Mas o que é a chave? A chave é um recurso do Pix exatamente para facilitar a identificação dos usuários. Em vez de informar nome, CPF, agência e número da conta cada vez que for fazer uma transferência, com o Pix basta informar a chave, que pode ser um e-mail, o CPF ou um número de celular. Cada usuário poderá cadastrar até cinco chaves diferentes utilizando esses dados.





Se você fez o seu pré-cadastro no banco A utilizando seu CPF, por exemplo, pode utilizar outro dado, como número de telefone celular ou e-mail, para cadastrar uma nova chave no banco B. Mas lembre-se: não será possível utilizar a mesma chave para contas distintas e/ou em bancos diferentes. Uma vez cadastrada em uma conta/instituição, a chave somente poderá ser utilizada nesse banco.





Contudo, o Pix permite cadastrar, excluir, solicitar portabilidade e reivindicar titularidade de chaves para o caso de números de telefones celulares que são trocados pelos usuários com mais frequência. Tudo será feito no aplicativo do seu banco, na área destinada ao Pix.





A partir de 5 de outubro, os usuários poderão cadastrar essas chaves nos aplicativos dos bancos e carteiras digitais onde já têm uma conta-corrente ou poupança e que participarão do processo de homologação para oferecer o serviço. Isso porque, nessa primeira etapa, apenas instituições com mais de 500 mil contas ativas foram obrigadas a participar da homologação para se adequar a oferecer o serviço no lançamento.





Porém, outras instituições tiveram a chance de se voluntariar para participar do processo e oferecer o Pix antecipadamente aos seus clientes.





Com o Pix, o Brasil inicia uma nova fase na evolução dos meios de pagamento, acompanhando a tendência do movimento cashless, como em alguns países europeus, que têm metas para extinção do papel-moeda em alguns anos.