Este é o momento de se reinventar!

Fernando de Castro Marques

Presidente do grupo União Química Farmacêutica Nacional S/A e empreendedor





A pandemia do novo coronavírus provoca uma crise mundial na saúde e na economia. O momento de incerteza sobre o que virá, somado às ações para a não propagação do vírus, pode desencadear quadros de estresse e ansiedade nos micros, pequenos e médios empresários, já que a preocupação com os efeitos econômicos de curto e médio prazos são latentes. Em vários setores, os líderes terão de reaprender a gerir seus negócios.





Mesmo com todos os esforços que vêm sendo feitos, os empreendedores natos, como eu, não deixam de pensar em como fazer a gestão da empresa neste momento: "Como manter o quadro de colaboradores, pagar os fornecedores e atender às expectativas dos clientes no cenário que estamos vivendo?". Empreender é correr risco e o que motiva a criação de uma empresa, além da determinação do empresário, é a existência de algum tipo de demanda ou necessidade não atendida. O novo momento mostra que não há limites para superação, uma vez que é preciso encontrar algum caminho para seguir. Os empreendedores que perceberem isso, antecipadamente, terão mais chances de sucesso no futuro.





Mas o Brasil é um país que tem oportunidades para empreender? A resposta é sim. Todos aqueles que trabalham, ajudam a construir uma economia mais forte, gerando ainda mais valor para o país – e o mercado brasileiro é gigantesco e tem espaço para todos aqueles que desejam inovar. Com um pouco de originalidade e muita observação, podemos encontrar oportunidades nos mais diversos segmentos. Um bom exemplo é a internet, que se tornou ainda mais relevante no cenário em que vivemos. Essa ferramenta possibilitou que novos mercados de atuação surgissem e se expandissem. O empreendedor que hoje pode enviar e oferecer os seus produtos e serviços para todas as regiões do país, seja desde uma farmácia até uma microempresa, tem vantagem diante daquele que ainda não se digitalizou.





É fundamental, porém, analisar e prever os contratempos, aproveitar novas ocasiões favoráveis e analisar estrategicamente o futuro da sua companhia. Empresários bem-sucedidos sabem planejar, antecipar e inovar. Por isso, é imprescindível coragem e equilíbrio neste momento, sem deixar de lado a sensibilidade e a inteligência emocional, para que as mudanças sejam realizadas da melhor forma.





Não existe receita para superar esse desafio que vivemos ou qualquer outro na jornada empreendedora. Imprevistos e desafios aparecerão constantemente na mesa do empreendedor. O segredo está em sempre enxergar o "copo meio cheio", ou seja, ser otimista por natureza. É encarar as eventualidades com coragem, resiliência e união entre as pessoas. É ter visão de futuro, trilhando sempre o caminho da excelência e da transparência. É assim que procuro direcionar os negócios, com total foco nas soluções e não no problema, analisando a situação com cautela, agindo de forma racional e olhando para frente.





Outro fator importante é a perseverança. Toda empresa tem seus momentos difíceis e é preciso ir em frente e buscar superação. É se reinventar, é buscar novas alternativas, é apostar naquela ideia que já passou pela cabeça, mas talvez naquele momento não fosse a melhor alternativa, porém agora é a opção certa. É ser comprometido pessoalmente e ter um envolvimento tão grande e forte que todas as dificuldades e qualquer empecilho se tornam pequenos e, portanto, possíveis de ser solucionados.





É também ter um olhar humano para a sociedade. Adotar uma postura proativa em relação ao exercício da responsabilidade social e cooperar para a melhoria das condições sociais e de acesso à saúde, contribuindo para o futuro da comunidade. Além disso, não podemos nos esquecer de que estamos lidando com o maior bem do ser humano, que é a vida. Obviamente que sentiremos os impactos, mas é preciso lembrar da importância do mercado de saúde, uma vez que é ele que promove o cuidado integral, empoderando o consumidor e tornando-o protagonista, principalmente neste momento.





Apesar da situação instável pela qual estamos passando – e ela vai passar –, compartilho aqui a principal mensagem que aprendi nessas últimas semanas: "Crie e adapte o seu empreendimento, seja ele qual for, às novas situações, mas sempre mantenha o foco nas pessoas porque elas são o que realmente interessa nos negócios".