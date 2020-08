O Caminho de Saint-Hilaire

José Fernando Aparecido de Oliveira

Prefeito de Conceição do Mato Dentro e ex-presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais





Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire, o botânico francês que ficou conhecido mundialmente apenas como Saint-Hilaire, explorou, entre os anos de 1816 e 1822, a parte central do Brasil colônia e um pouco do Sul. Estudioso, integrou os primeiros grupos de cientistas vindos da Europa com o intuito de mapear, identificar e catalogar as espécies naturais da fauna e flora do Brasil inexplorado. Dessas andanças em terras brasileiras, Saint-Hilaire reuniu mais de 30 mil amostras, sendo que 24 mil eram de espécies de plantas e seis mil espécimes de animais. A maior parte dessas espécies recebeu pela primeira vez relatos e identificação.





Em suas pesquisas por Minas Gerais, dedicou capítulo especial à Serra do Espinhaço, ao distrito Diamantino, município do Serro e parte do que hoje é o município de Conceição do Mato Dentro. Talvez tenha sido o primeiro a se impressionar com as belezas de Conceição do Mato Dentro, como fez em relato quando passou pela área que envolve a cachoeira Rabo de Cavalo, no distante ano de 1817. Saint-Hilaire já destacava que ali era um divisor natural entre as bacias dos rios Doce e São Francisco, quando se veem claramente pequenos cursos d'água descendo para uma ou outra bacia, bem na crista do Maciço do Espinhaço. Foram muitos os relatos de Saint-Hilaire pelo Espinhaço, com apontamentos históricos sobre os grupos urbanos que ali se formavam, além de destacar a beleza natural na parte que hoje é conhecida como a Serra do Intendente.





Agora, recebemos a notícia da demarcação e criação do Caminho de Saint-Hilaire no Maçico Meridional da Serra do Espinhaço, dentro da reserva da biosfera. O caminho perfaz o trajeto que o naturalista fez entre as cidades-irmãs, Conceição do Mato Dentro, Diamantina e Serro, três vilas da Minas setecentista visitadas e relatadas pelo naturalista francês.





Neste projeto da criação do Caminho de Saint-Hilaire, Conceição do Mato Dentro se apresenta como integrante, juntamente com as cidades-irmãs, parceiras também na possibilidade de unificar, sustentavelmente, suas políticas estratégicas de desenvolvimento e ampliação do turismo regional. A criação do Caminho de Saint-Hilaire integrará, também, os circuitos turísticos já existentes dos Diamantes e da Serra do Cipó. Dois séculos depois, é de suma importância a consolidação desse projeto de perpetuação da bela história deixada por Saint-Hilaire em terras mineiras. Acreditamos ser a consolidação do Caminho de Saint-Hilaire um importante resgate histórico, de proteção ambiental e de desenvolvimento econômico por meio do turismo, nesta parte final da Estrada Real.





Do Saint-Hilaire acadêmico muitos vão escrever, relatar e revelar. preocupo-me com a preservação de seu legado e da exata dimensão do grandioso e pioneiro cientista que se aprofundou pelo Brasil colônia e por Minas Gerais. É de suma importância criarmos um centro de referência a esse pioneiro-franco-brasilianista Augusto de Saint-Hilaire em nossa região, como agradecimento e reconhecimento ao seu legado deixado para Minas Gerais, o Brasil e o mundo.