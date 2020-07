Uma temporada no inferno

Lucas Lanna Resende

Jornalista





Na última sexta-feira, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou os nomes das quatro crianças vencedoras do concurso de máscaras “Pequenos heróis contra o vilão coronavírus”. A proposta da pasta – louvável, diga-se de passagem – pretende incentivar o uso da proteção facial pelos pequenos, que, assim como o atual presidente da República, não conseguem entender a gravidade da pandemia que assola o mundo e, principalmente, o Brasil.





Em vídeo institucional, a ministra Damares Alves explica que, para participar do concurso, as crianças precisam abusar da criatividade para esmerilhar suas máscaras e enviar três fotos que comprovem que o trabalho foi realizado por elas. "Não vale adulto fazer pela criança", deixou claro a ministra com o dedo em riste, simulando uma austeridade incompatível com aquela personalidade que já brindou os brasileiros com "menino veste azul e menina veste rosa"; "gravidez é um problema que só dura nove meses"; e que a exploração sexual de meninas na Ilha do Marajó, no Pará, ocorre "porque elas não têm calcinha".





Damares, no entanto, deixou o melhor para o final do vídeo. Com um entusiasmo extraordinário, ela anunciou que o prêmio para quem elaborar as máscaras mais criativas e engraçadas será uma tarde junto dela e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.





Há cerca de um ano e meio à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares coleciona polêmicas e carece de feitos relevantes para a pasta. Só para se ter uma ideia, em 2019, houve 48,4 mil denúncias de violações contra os idosos, o que representa aumento de 22,6% em relação a 2018. O ministério, no entanto, contra-argumenta apelando para o Programa Viver, lançado no ano passado com o intuito de otimizar oportunidades para inclusão digital e social da pessoa idosa. Porém, não apresenta nenhuma conexão com negligência, abuso financeiro e econômico, discriminação, trabalho escravo, tortura, tratamentos ou penas cruéis, tráfico de pessoas, entre outras práticas que se caracterizam como violações.





Sob a gestão de Damares, em agosto do ano passado a Comissão de Mortos e Desaparecidos – órgão vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – teve quatro dos sete integrantes substituídos. Um dos que entraram foi o coronel reformado Weslei Antônio Maretti, que já defendeu a memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOI-Codi (um dos principais órgãos de repressão política) durante o regime militar. Na tentativa de se desvencilhar dessa situação, que é, no mínimo, paradoxal, a pasta se contentou apenas com a elaboração de uma nota de esclarecimento.





Já em 2020, o feito mais controverso do ministério foi a omissão dos dados de violência policial no relatório anual dos direitos humanos. Somente depois de pressão da mídia foi que a pasta se justificou. Em nota, afirmou que "foram identificadas inconsistências" em relação aos números referentes à violência policial. Foi preciso, contudo, que a Justiça Federal determinasse a divulgação dos dados.





É por essas e outras que muitos olham as ações de Damares com ceticismo. Posto isso, considerar que sua companhia é um prêmio para as crianças brasileiras é um tanto quanto estranho.





Até hoje, nunca tive notícias de nenhuma visita guiada ao inferno, a não ser a de Dante Alighieri. E, tenho comigo, Dante não considerou essa jornada atípica como um prêmio dado por Virgílio.