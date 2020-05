Empresário deve mirar o mercado exterior?

Renato Alves

Diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, empresa especializada em migração, internacionalização de negócios e franquias





Em hipótese alguma devemos levar na brincadeira a situação que estamos enfrentando com a explosão da COVID-19. Nos Estados Unidos, país onde a empresa de que sou sócio tem uma consultoria, a situação é quase idêntica ao resto do mundo, acrescentando que, atualmente, o território norte-amricano é o epicentro da pandemia. Neste mês de maio, no entanto, alguns estados já estão retomando suas atividades. É o caso da Flórida, por exemplo, onde já existem restaurantes abertos e muitos comércios estão abrindo as portas, todos com as medidas necessárias para reduzir o contágio da doença. É uma fase de adaptação.





Sempre fui a favor de os empresários investirem nos Estados Unidos, garantindo uma boa colocação profissional e a oportunidade de pavimentar a conquista pelo visto de residência permanente. No entanto, neste momento, devemos falar também do dólar, que chegou a patamares acima dos R$ 5. O que quero dizer com isso? Que mesmo no atual cenário, a valorização da moeda estadunidense pode trazer uma série de benefícios para aqueles que nela apostam, já que é em períodos de incertezas que ela apresenta maior valorização.





Não é novidade que quando há uma piora conjuntural, todos os ativos são afetados, negativamente, de forma simultânea; porém, um dos benefícios de investir no mercado exterior é justamente tentar evitar esse efeito. Em outras palavras, quando os empreendedores colocam uma parte do seu patrimônio fora do seu país de origem, eles têm a certeza de que caso os seus ativos brasileiros percam valor, os seus ativos atrelados ao dólar irão valorizar, pois existe uma proteção cambial em uma moeda forte, com alta liquidez.





O processo para abrir uma empresa ou uma conta nos Estados Unidos é extremamente fácil. Difícil é adequar o negócio aos padrões internacionais e estudar com cautela o segmento de atuação, a fim de respeitar as normas e princípios de cada estado americano. Contar com o auxílio de uma assessoria especializada é um caminho indispensável para o sucesso.





As alterações do dólar são imprevisíveis e temo muito pela sorte dos que tentam lucrar a curto prazo. A meu ver, a melhor estratégia é o investimento de longo prazo, com diversificação de parte de suas economias em moedas fortes. Quem tem patrimônio e reservas alicerçadas em duas moedas sempre ganha com as oscilações, seja de qual lado for.