Isolamento social e os problemas no quadril

Guydo Marques Horta Duarte

Chefe do setor de ortopedia do Hospital Vila da Serra, cirurgião do quadril e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril (SBQ)





Este momento de isolamento social afastou os idosos da rotina de exercícios físicos. Sem poder ir à academia ou fazer caminhadas ao ar livre, muitos têm se entregado ao sedentarismo.





Mas as coisas não precisam acontecer dessa forma. A interrupção brusca de atividades físicas pode agravar o quadro de osteoporose, doença comum à maioria dos idosos. Por outro lado, ficar em casa também elimina a possibilidade de exposição à luz solar, uma medida que reduz a produção de vitamina D, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico para o combate a viroses, como a causada pela COVID-19, e para a prevenção e tratamento da osteoporose.





Durante a quarentena, não é preciso ficar imóvel dentro de casa. A pessoa pode fazer caminhadas dentro do apartamento, ao redor do quintal, nas áreas comuns dos condomínios ou, ainda, exercitar-se em bicicletas fixas, desde que tome as medidas necessárias para evitar contato físico com outras pessoas.





Outra medida importante é tomar sol. Quanto maior a área do corpo exposta, maior a produção de vitamina D. O horário pode variar. Pela manhã, até as 10h, e à tarde após as 16h, pelo menos por 15 minutos e sem o filtro solar.





Além de essas medidas melhorarem a qualidade de vida de forma geral, auxiliam, também, os idosos a manterem a saúde mental e fortalecer o músculo esquelético, especialmente do quadril, uma articulação essencial para a locomoção e onde são comuns fraturas causadas pela osteoporose.





Pessoas que já possuíam, antes do isolamento social, sintomas na região do quadril podem esperar alguns dias para procurar atendimento médico. Mas, se ocorrer o agravamento repentino da dor e piora da capacidade de marcha, é mandatório procurar um serviço de pronto-atendimento.





Em caso de dor causada por quedas, é imperativo o atendimento em regime de urgência. Em idosos, as consequências podem ser mais graves e uma fratura sem diagnóstico e tratamento adequados pode ter sérias consequências.





Durante a temporada de quarentena deve-se melhorar as condições de segurança das casas para os idosos. Evitar móveis na área de circulação, fios passando de um ponto para o outro e vasos e tapetes em locais de risco são medidas que evitam quedas. Da mesma forma, no quarto de dormir, ter sempre uma luz acesa à noite, que orienta o indivíduo nas idas noturnas ao banheiro.





Para adultos que também deixaram a atividade física de lado por conta da prevenção ao coronavírus, a recomendação é a mesma. Quem já faz musculação e tem academia no condomínio pode usá-la, desde que tome os cuidados necessários para se prevenir contra o novo coronavírus, como higienizar os aparelhos com álcool em gel e ficar pelo menos 1,5m a 2m do vizinho. Os alongamentos também são muito importantes e recomendados.