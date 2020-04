A sociedade em constante transformação

Daniel Ickowicz

Diretor de vendas da Elite International Realty

O ser humano é rico em emoções, sentimentos, mas também na capacidade de aprender com os desafios impostos, ou seja, ser capaz de se reciclar a partir das dificuldades. Há na vida uma busca incessante pela felicidade, pelo bem-estar, pela concretização de projetos e sonhos. A vida moderna nos traz muitas facilidades e muitas dificuldades também, responsáveis por tantas infelicidades e tristezas, haja vista a atual pandemia. No entanto, tudo pode se tornar fonte de aprendizado, levando à construção de novas oportunidades, nos capacitando a lidar com tantos desafios.

Esses momentos de crise são marcados por muitas situações difíceis. O que se acompanha atualmente, em quase todos os meios de comunicação, são referências às dificuldades enfrentadas por inúmeros países para controlar a expansão da contaminação pela COVID-19. Porém, vemos inúmeras ações de inovação acontecendo mundo afora, como, por exemplo, a educação de milhões de alunos sendo mantida por aulas on-line. Isso mostra a capacidade que o ser humano tem de se reinventar.

Dito isso, vemos inúmeras possibilidades de negócios surgindo, apesar das dificuldades enfrentadas por vários países. O que se percebe são oportunidades aparecendo, mesmo em período de COVID-19. Há pessoas que não se deixam abater e vislumbram novos horizontes, com certa perspicácia, apesar da crise atual. Afinal, não é por acaso que costuma-se dizer: em toda crise há oportunidades que surgem, gerando novos negócios.

Não negamos e nem mesmo estamos insensíveis à atual crise enfrentada mundo afora. É sabido que haverá dificuldades pessoais e em setores distintos da economia. Contudo e apesar disso, já é possível identificarmos várias empresas que se adaptaram a tudo isso, seja com a redução de custos, ou mesmo elaborando novas estratégias de negócio, levando-as a sair mais fortalecidas da crise. Porém, o que esperar do setor imobiliário?

Eu já passei pela crise de 11 de setembro e crise de 2008 em Miami. Apesar de influenciar o mundo, não era tão globalizada como é agora; estamos passando por um momento global.

Em épocas de pós-crise, é comum que se aflorem aqueles que se adiantam à recuperação econômica. Hoje, muitas empresas repensam sua forma de trabalho, como por exemplo, o local com uma estrutura menor, ou seja, a possibilidade de o trabalho ser realizado totalmente em sistema de home office. Pois, assim como afirmam alguns empresários, a produtividade continua a mesma, com redução de custos. Isso conduziu à possibilidade de reavaliação de certas estruturas organizacionais. Ainda seguindo essa linha de reflexão, outras mudanças são passíveis de ser notadas, como, por exemplo, novos olhares por parte dos consumidores. Atualmente, aumentou a procura por imóveis com varanda, com quintal, com coworking, entre outras facilidades.

Tais transformações levaram, também, o mercado imobiliário à inovação, ou seja, estão cada vez mais digitais. Essa mudança de paradigma possibilitou o surgimento das escrituras eletrônicas no mercado americano e, consequentemente, alterando o modo como se realiza a compra e venda de imóveis nos EUA.

O cenário de crise traz oportunidades de avanço para economia. O mais difícil no meio da crise é você ver o day after, pois, quando se está no meio de uma crise, muitas vezes não se consegue visualizar o amanhã. Eu aprendi por meio de outras crises a ver o day after.

As incertezas são grandes, mas observando a capacidade inovadora de várias pessoas e empresas mundo afora, é possível acreditar na retomada gradativa da economia local. Temos guardado esperança no day after, com tantas possibilidades que surgirão a partir das melhorias possíveis e implementadas em vários segmentos, particularmente nos negócios relacionados ao mercado imobiliário, tendo como aliado o meio digital.