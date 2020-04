Ressurreição e esperança na pandemia

José Carlos Pereira

Gerente de identidade, missão e vocação da Rede Marista de Educação Básica





O sentimento da maioria das pessoas neste momento histórico deve ser o mesmo. Como celebrar a Páscoa em casa, sem reunir quem mais amamos, sem fazer festa, sem participar das celebrações religiosas? Como vivenciar a memória do Cristo ressuscitado num período como esse? Parece que uma “nuvem escura” cobre a nossa vida e razão. E aí surge o questionamento sobre o que podemos ensinar aos nossos filhos nesta Páscoa.





A primeira atitude de pais conscientes e responsáveis é dizer aos filhos que precisam cumprir todas as orientações dos órgãos oficiais de saúde, pois a COVID-19 é uma doença séria. Estamos diante de uma situação atípica. Esse momento triste de não poder estar, presencialmente, com as pessoas tem um tempo determinado. O que fica para sempre é a vivência feliz e harmoniosa desta data. A esperança na vida nova deve ser nosso maior sentimento nesta Páscoa.





Há uma passagem na vida de Marcelino Champagnat, fundador da Instituição Marista, que muito nos ensina: “...estou muito aborrecido, mas não desanimado, continuo tendo muita confiança em Jesus e Maria. Conseguiremos nosso intento, não tenho dúvida, só não sei a hora. O que mais nos importa é fazer de nossa parte somente o que Deus quer que façamos, quero dizer: o que nos for possível. Depois disto, deixar agir a Providência. Deus sabe melhor do que nós o que nos convém, o que é bom para nós. Estou muito consciente de que um pouco de espera não nos será prejudicial” (Cartas n. 197). Para quem acredita e tem confiança, o tempo da espera oportunizará novas realidades. Estamos aprendendo diferentes formas de estudar, de viver e de ser feliz. Novos modelos aprendidos agora serão utilizados depois dessa pandemia; seremos pessoas novas e mais competentes. Certamente, teremos muito mais conhecimento do que antes.





Os pais podem ensinar aos filhos que a esperança e o amor ao próximo darão o sentido nesta Páscoa de 2020. A vida nova que Jesus nos traz pode ser vivenciada por meio da partilha, do perdão, da ajuda aos mais necessitados e do amor em família. É preciso “ver, ter compaixão e cuidar” das pessoas, a exemplo do lema da Campanha da Fraternidade. A começar por aqueles que estão mais próximos de nós, e depois ir ao encontro daqueles que estão ao nosso redor e precisam da nossa atenção. Vamos fazer da Páscoa deste ano uma festa diferente, onde não estaremos juntos apenas com algumas pessoas presencialmente, mas poderemos nos reunir espiritualmente com todas as pessoas de boa vontade, que desejam um mundo mais justo e solidário.





O melhor “ovo de páscoa” que devemos partilhar, que não seja de chocolate, mas sim de esperança, partilha e de amor. Ensine isso aos seus filhos e, mesmo neste período de pandemia, vocês terão a melhor páscoa de todos os tempos.