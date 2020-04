Como o seu lar pode afetar a sua saúde

Adriana Bordalo

Diretora da RKM Engenharia

Durante este período de coronavírus, temos a oportunidade para refletir sobre como esse ambiente – casa ou apartamento – pode influenciar no nosso bem-estar físico e mental. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 30% de todos os edifícios do mundo são "doentes" pela falta de iluminação natural e pela baixa qualidade do ar do local onde ele está localizado.

Estudos comprovam que viver em um imóvel não saudável pode desencadear transtornos e doenças, como distúrbios do sono, ansiedade, cansaço e alergias, e que o ambiente residencial tem grande impacto na qualidade de vida e na saúde dos moradores.

Quem busca viver em um lar saudável deve levar em consideração uma série de questões, que vão da localização aos materiais de construção e infraestrutura. Utilizar peças que reduzam a exposição ao campo magnético criado pelas ondas eletromagnéticas emitidas por comunicações sem fio, equipamentos elétricos e eletrônicos, é um bom exemplo. Um dos efeitos nocivos dessas ondas é a baixa qualidade do sono. É preciso se atentar, também, para a escolha dos locais por onde passam as fiações elétricas. Quando localizadas atrás da cabeceira da cama, podem intensificar a disfunção do sono, gerar poluição sonora e claridades em momentos que o corpo precisa do escuro para repousar. Sem um sono reparador, o cérebro sucumbe rapidamente ao estado de estresse e ansiedade, o que acarreta inúmeras enfermidades.

Quem deseja ter uma casa saudável deve se preocupar com a qualidade do ar e da água e, também aqui, é importante usar materiais de baixa radioatividade para diminuir a contaminação, assim como utilizar água saudável nas torneiras e chuveiros. O excesso de gás carbônico ou a emissão de componentes tóxicos, derivados de uma lâmpada ou até de um aromatizador, podem desencadear doenças respiratórias em seus usuários.

A partir das exigências de uma sociedade cada vez mais preocupada com a qualidade de vida, o Healthy Building World Institute (Instituto Mundial de Construção Saudável) criou o Selo Casa Saudável, em 2014. O selo surgiu da necessidade de assegurar que as construções proporcionem bem-estar e saúde aos futuros moradores. Os empreendimentos sustentáveis levam em conta a relação do imóvel com o entorno, principalmente se a construção for feita ao redor de áreas ambientais.

Alguns pontos podem ser observados para garantir ambientes saudáveis e sustentáveis, como flexibilidade nas plantas e nos cômodos (para propiciar pequenas mudanças e evitar demolições) e eficiência energética, com o uso de fontes de energia limpa, com o uso, por exemplo, de painéis fotovoltaicos, aquecedores solares e soluções similares.

Tudo ao nosso redor influencia na nossa saúde e impacta, diretamente, nos recursos do meio ambiente. Assim como uma alimentação balanceada, consumo consciente, prática regular de atividades físicas, precisamos pensar em morar e trabalhar em lugares que tragam bem-estar. A combinação desses fatores pode aumentar muito a qualidade de vida, a saúde, e a disposição das pessoas, assim como pode diminuir as ocorrências de doenças físicas e mentais.