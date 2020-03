Plataformas on-line no processo de ensino e aprendizagem

Carlos Walter Dorlass

Professoor e diretor-geral do Colégio Marista

Arquidiocesano de São Paulo (SP)





No filme Superman – O Retorno, de 2006, uma cena em especial me chamou a atenção. Quando o super-herói chega à caverna e consegue, pelo uso da tecnologia, revisitar seu passado, compreendendo o porquê da destruição da civilização e do esgotamento dos recursos naturais.





A cena me remete ao momento em que vivemos. Devemos conhecer o passado para satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. A tecnologia é a nossa principal ferramenta para unir o presente e o passado e promover o desenvolvimento, fundamentalmente na área da educação. "O futuro é o passado em preparação", dizia o ator e líder da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, Pierre Dac.





A suspensão temporária das atividades presenciais, por ordem governamental ou não, é uma tentativa de reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus entre os alunos e o restante da população. Garantindo, assim, que o sistema de saúde possa atender com qualidade os doentes.





Mesmo com a suspensão das aulas, é nosso papel, como educadores, continuar a garantir o conhecimento. Devemos utilizar a tecnologia para o aprendizado, utilizando de estratégias que motivem os alunos a refletir sobre a realidade que se impõe.





As novas tecnologias estão influenciando, e muito, o modo como ensinamos e aprendemos, dentro e fora dos ambientes escolares. O aluno deve, mesmo em casa, estar compromissado com o seu desenvolvimento.





O uso da tecnologia motiva a busca por novos caminhos para o ensino/aprendizagem, com base em novas metodologias, desenvolvendo estratégias para as atividades propostas.





Para os docentes é mais um desafio. O processo de ensino é realizado mediante o compartilhamento de conteúdo no ambiente virtual, por meio de ferramentas para publicação, comentários e verificação da participação do aluno.





A utilização de plataformas on-line proporciona, ainda, interação entre os alunos, por meio de fóruns de discussão e chats on-line, pois a comunicação é instantânea. Há, também, facilidade para os alunos e professores no acesso aos materiais de apoio.





E que tipo de abordagem deve ser usada para "magnetizar" o aluno?





O storytelling é um dos formatos mais interessantes, pois une a capacidade de contar histórias de maneira relevante, unindo recursos audiovisuais ao uso das palavras. Aliado a isso, o docente deve sugerir a pesquisa de informações sobre o tema tratado, enriquecendo, assim, a capacidade de argumentação do aluno.





Entre as habilidades exigidas dos estudantes do século 21, estão a solução de problemas complexos, a inteligência emocional, flexibilidade cognitiva, entre outras. Essas competências também devem ser desenvolvidas no ambiente virtual.





A utilização do jornalismo, com matérias atuais e antigas, também é uma ferramenta importantíssima para que os alunos estejam inseridos na realidade e compreendam o passado para que simulem o futuro. Trazer para a realidade cotidiana dos jovens, que contam com a tecnologia e com a internet para tudo, é uma das principais formas de despertar o interesse e conquistar a atenção.





Um ponto é importante de salientar: a adversidade gera oportunidade. Uma das lições aprendidas com a pandemia do coronavírus é que as instituições de ensino precisam ir além da tradição e do conservadorismo e adaptar-se, adotando, definitivamente, as tecnologias educacionais e compartilhá-las, pois somos os responsáveis pelas gerações futuras.