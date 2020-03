A tecnologia como %u201Csalva-vidas%u201D

Juliana Nobre

Gerente de cidadania corporativa da IBM Brasil









A natureza está em crise: 1 milhão de espécies animais e vegetais estão em perigo de extinção e os ecossistemas naturais já foram reduzidos em 47%, em média. Somente na América Latina, quatro espécies já desapareceram completamente nos últimos 15 anos: a tartaruga-gigante-de-pinta, a arara- azul, o sapo-dourado e a foca-monge-do- caribe.





Muitas entidades de proteção ambiental consideram 2020 como o ano decisivo para definir a agenda de ações para a próxima década e a TI terá um papel fundamental nessa questão. Tecnologias emergentes como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e blockchain estão se propagando fortemente e parecem mostrar 'uma luz no fim do túnel'.





Por exemplo, na África do Sul a internet das coisas tem ajudado a preservar os rinocerontes. O país abriga quase 70% dos rinocerontes que restam no planeta e, todos os dias, ao menos três são mortos. Com isso, o MTN – provedor de telecomunicações africano – e a Universidade de Wageningen e Prodapt, com a ajuda da IBM, desenvolveram uma solução com sensores personalizados que transmitem dados sobre o comportamento dos animais para a plataforma IoT, prevendo ameaças e combatendo a caça ilegal de rinocerontes.





Já na Argentina, foi criado o Alquid, um aplicativo com inteligência artificial que prevê quando e onde o chamado “bloom de algas” aparecerá, um problema global que afeta a vida marinha. Para usar o aplicativo não é necessário ter grande conhecimento: ao tirar uma foto, cada pessoa estará contribuindo com dados para a IA proprietária do sistema, cujos dados estão vinculados a outras fontes de informações da Nasa e do serviço meteorológico.





E não vamos deixar para trás o blockchain, tecnologia que está revolucionando a agricultura para torná-la mais sustentável. A rastreabilidade dos produtos já é um fato em países como Colômbia e Brasil e pode ajudar na crise do desmatamento e na segurança alimentar, acompanhando, por exemplo, o comércio madeireiro e a logística de distribuição de alimentos.





Outro desafio global que tem grande relevância quando falamos de preservação da vida selvagem é o das mudanças climáticas. E esse foi o tema definido para o Call for Code 2020, que terá o objetivo de ajudar a deter e reverter o impacto das mudanças climáticas com tecnologias de código aberto. A competição mundial convoca desenvolvedores a criar tecnologias que possam gerar um impacto humanitário imediato e duradouro para as comunidades ao redor do mundo.





A tecnologia está impulsionando grandes projetos globais e representa uma esperança para as profundas cicatrizes que a Terra tem. Cabe a nós usá-la para o bem, com base em valores e princípios éticos que nos ajudam, em primeira e última instância, a preservar a mundo em que vivemos.





Todos temos um papel importante a executar, e o momento para isso é agora.