2020 promete ser melhor

João Carlos Marchesan

Presidente do Conselho de

Administração da Abimaq

Chegamos ao final de 2019 com expectativas muito animadoras para o nosso setor. Vivemos níveis históricos da taxa Selic, uma inflação controlada e um câmbio industrializante, que nos oferece novas possibilidades de crescimento.

De outro lado, a carteira de pedidos do setor de máquinas e equipamentos subiu 2,3% em outubro sobre o mesmo mês do ano passado e 14,1% ante setembro, sinalizando uma melhora nas encomendas de bens não seriados, voltados para grandes projetos e que costumam carregar margem melhor de lucro, principalmente para os setores de celulose e mineração.

Outro dado animador é que o consumo aparente de máquinas no Brasil disparou 33,7% na mesma comparação, para cerca de 14 bilhões de reais. No ano, o indicador acumula crescimento de 15,9%, atingindo 107,24 bilhões de reais.

A reforma da Previdência é outro fator que renova o ânimo, as propostas de desburocratização da economia e o próprio progresso na articulação política e econômica com o governo são fatores que também colaboram para a melhoria do ambiente de negócios do País como um todo, gerando perspectivas ainda mais promissoras.

Como resultado dessa interlocução com o governo, temos o lançamento do Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, através de um trabalho que foi feito em uma parceria inédita da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da Economia, e outras entidades da indústria. Após a realização contínua de estudos e trabalhos para detecção e levantamento do Custo Brasil, dentro do âmbito do nosso setor, conseguimos sensibilizar o governo e várias entidades de classe a ampliar o estudo para todo o país, e o resultado foi o lançamento de um programa baseado em trabalho contratado por Entidades da Coalizão Indústria junto à Boston Consulting Group (BCG), com participação da Abimaq, com o objetivo de combater e reduzir o Custo Brasil, executando uma nova metodologia de análise e governança para analisar e priorizar propostas com maiores chances de melhorar o ambiente de negócios e a competitividade brasileira.

Além desses fatores temos índices que indicam que o consumo das famílias está aumentando, o que deve gerar aumento no mercado interno. A segurança jurídica e outros fatores desencadeadores de um crescimento econômico sustentável nos fazem acreditar que os investimentos podem retornar, especialmente em infraestrutura, gerando um novo ciclo desenvolvimentista.

Portanto, acreditamos que 2020 será um ano de grandes transformações para o País como um todo e para o nosso setor em particular.

Que venha 2020 e com ele todas as expectativas de crescimento e desenvolvimento que desejamos.