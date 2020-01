Cautela na reaposentação

João Badari

Advogado especialista em direito previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados





Imagine o caso de Otávio, um aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que recebeu a sua aposentadoria aos 50 anos e que seguiu no mercado de trabalho para sobreviver, devido ao valor do benefício ser insuficiente para a sua subsistência. Hoje, aos 65 anos e ganhando bem melhor, ele seguiu também sofrendo descontos para a Previdência Social em suas remunerações. Apesar disso, não pode contar mais com benefícios previdenciários como o auxílio-doença, já que está aposentado.





Entretanto, se Otávio ainda é alvo de descontos em seus salários, que são compulsórios, por que não pode utilizar o acumulado em mais 15 novos anos de trabalho para se aposentar novamente? Agora que tem feito contribuições previdenciárias em valores mais altos, porque tais valores que entram no caixa do INSS não podem retornar para o aposentado?





Tais questionamentos têm motivado diversas ações na Justiça que pedem o direito à chamada reaposentação, ou seja, o direito de abrir mão de sua aposentadoria e solicitar um novo benefício. A reaposentação difere da desaposentação, opção já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2016 e na qual o benefício do aposentado é recalculado, ao invés de se abrir mão do antigo benefício e solicitar um novo somente com base nas contribuições mais recentes.





O Poder Judiciário tem deferido ações do tipo a aposentados que acumularam ao menos 15 anos de novos recolhimentos previdenciários e, agora, o Supremo marcou para 6 de fevereiro de 2020 julgamento para decidir de vez se o direito à reaposentação deve ser concedido.





O STF acertará se apresentar o entendimento de que aposentados não devem "perder" as contribuições realizadas após a sua aposentadoria. Contudo, é preciso que o segurado tenha calma e verifique se tem, de fato, o direito de exigir o novo benefício, algo que se tornou ainda mais difícil com a reforma da Previdência recém-aprovada. Ainda é preciso calcular se vale a pena mesmo abrir mão do atual benefício.





Em uma simples estimativa, a cada 10 casos de aposentados que tinham o direito de ingressar com a ação, agora, com a nova fórmula de cálculo, apenas três têm, realmente, o direito de exigir o novo benefício. Uma ação que já era "rara" de ser ajuizada agora se tornou ainda mais.





É necessário que haja ao menos 15 anos de contribuições previdenciárias após a aposentadoria recebida, além do fato de que, com as alterações recentes no sistema previdenciário, é necessário que homens atinjam uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, e mulheres, 62. É o caso do Otávio, mas não o de todos os aposentados que sonham em receber um valor maior de aposentadoria para sobreviver.





No caso dos aposentados que estavam na iminência de alcançar novamente os critérios para se aposentar, conforme as regras anteriores à reforma da Previdência, ainda é possível se enquadrar em uma das regras de transição previstas na reforma previdenciária.





Contudo, de nada adianta ter o direito à reaposentação e não valer a pena solicitar um novo benefício. Para ser vantajoso, é necessário que a média das novas contribuições seja superior à média calculada na aposentadoria antiga. Vale lembrar que a reforma da Previdência retirou do cálculo a exclusão das 20% menores contribuições ocorridas após julho de 1994, algo que permitia que o valor do benefício fosse mais alto. O cálculo da aposentadoria também passa a se iniciar com um coeficiente de 60%, sobre o qual são adicionados 2% para cada ano contribuído após os 20 anos de trabalho, no caso do homem, e 15 anos no caso da mulher.





Uma nova variável ainda deve ser incluída no importante planejamento previdenciário: as regras de cálculo podem mudar, caso seja aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 133/2019 na Câmara dos Deputados, que inclui novas mudanças na aposentadoria, que foram deixadas para análise posterior com o intuito de acelerar a aprovação da reforma da Previdência.





A também conhecida como PEC Paralela propõe a criação de uma nova regra de transição de cinco anos para segurados, de modo que, até 2022, seriam consideradas ainda no cálculo apenas 80% das maiores contribuições. De 2022 a 2025, passariam a ser consideradas 90% das maiores contribuições e, apenas a partir de 2025, retornaria a inclusão de todos os salários.





Como se vê, ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) faça justiça aos aposentados e garanta o direito à reaposentação, está indefinido em meio a quais regras esse direito será aplicado.





Aposentados devem acompanhar as decisões no Judiciário, ler notícias sobre o assunto, buscar auxílio jurídico caso julguem necessário e lembrar-se de que a cautela é fundamental. De nada adianta solicitar um benefício ao qual não se tenha direito ou que não valha a pena financeiramente.





Os aposentados merecem as melhores condições de subsistência após anos de trabalho. Tais anos de esforços muitas vezes se seguem mesmo depois da já tão esperada, e às vezes insuficiente, aposentadoria.