Tecnologia e a modernização das bibliotecas

Marília Paiva

Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região





O universo envolvendo as bibliotecas e a leitura passa por grandes mudanças nos últimos anos, sendo que, durante muito tempo, foram as únicas referências em pesquisa de conteúdo. A busca de meios práticos e digitalizados de livros e acervos literários, por exemplo, contribuiu para a diminuição na demanda pelas bibliotecas físicas.





O Índice de Cultura Mundial da Market Research Word revelou que o Brasil ocupa a 27ª posição no ran- king mundial dos países que mais leem. Entretanto, observa-se que o cenário não é tão negativo ao perceber que a demanda de jovens e adolescentes por ferramentas estimuladoras do hábito de leitura é cada vez maior. A inserção das tecnologias da informação, por exemplo, contribui para a existência de uma grande variedade de softwares para automação de bibliotecas.





Ao relembrar tempos passados, até a primeira década do século 20 as bibliotecas eram consideradas locais para arquivar documentos. Nas décadas posteriores, o uso de tecnologias da informação permitiu a organização de grande volume de documentos produzidos ao longo dos anos. Na década de 90, juntamente com o surgimento e a popularização da internet, as publicações eletrônicas se popularizaram, proporcionando aos usuários a experiência de ler e ver o conteúdo literário de maneira virtual.





A inserção de tecnologias da informação aperfeiçoa processos, melhora a comunicação, permite uma nova forma de produção, organização e distribuição da informação, permitindo que as bibliotecas prestem um serviço cada vez mais qualificado e democratizado para a disseminação do conhecimento.





As chamadas 'bibliotecas virtuais' ou 'bibliotecas on-line' deixam as publicações ainda mais próximas do leitor. A proposta da biblioteca virtual é promover a democratização da leitura e o acesso aos livros, periódicos e documentos históricos.





As bibliotecas on-line estão evoluindo para um acervo ainda mais completo que as tradicionais bibliotecas físicas. A evolução gera um importante canal para acessar a informação em suas mais diversas formas.





A biblioteca on-line tem dois tipos de estrutura: gratuitas e pagas. As pagas funcionam, normalmente, mediante contratação de uma assinatura para acesso ao acervo. Já, as bibliotecas gratuitas independem de cadastro prévio, podendo disponibilizar, também, obras para download.





Diferentemente das bibliotecas físicas, as bibliotecas virtuais permitem encontrar livros no formato de audiolivro, ou seja, uma produção literária gravada em narração e reproduzida em diversos dispositivos móveis. O processo amplia e facilita o consumo de livros, proporcionando também que pessoas com deficiência visual acessem uma boa leitura.





As bibliotecas virtuais são ferramentas facilitadoras, mas ainda uma realidade distante no Brasil. Para se ter ideia, pesquisa do Ibope revelou que apenas 26% da população brasileira consome livros on-line, os chamados e-books.