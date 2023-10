Quina: aposta de BH fatura sozinha prêmio de mais de R$ 13 milhões

Uma aposta simples de Belo Horizonte acertou, sozinha, as cinco dezenas do concurso 6275 da Quina, realizado nesta quarta-feira (25/10), e vai receber o prêmio de mais de R$ 13 milhões (R$ 13.872.097,66 o valor exato).

Confira as dezenas sorteadas: 02 - 21 - 36 - 44 - 51.

No total, 104 apostas faturaram R$ 5.493,90 com quatro acertos, incluindo quatro apostas feitas em Belo Horizonte e outras duas de Bom Jardim de Minas e Serro. Três dezenas renderam R$ 94,41, enquanto dois acertos rendem R$ 4,04.O próximo sorteio da Quina será nesta quinta (26/10) e pode pagar R$ 800 mil no prêmio principal.