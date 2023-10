Menina de 6 anos filma próprio estupro, no Ceará

438

Estupro aconteceu em cidade de 43 mil habitantes (foto: Freepik)

Uma menina de 6 anos registrou, em vídeo, o momento em que era abusada sexualmente. Ela ainda teria sido responsável pelas imagens terem sido publicadas no WhatsApp do agressor, que seria seu tio. O crime aconteceu no dia 9 de outubro, na cidade de Amontada, no interior do Ceará, mas só agora o caso repercutiu na internet.

A suspeita é que a menina tenha publicado o vídeo sem que o homem percebesse. Após a divulgação das imagens, o agressor foi denunciado por pessoas próximas. A mãe da menina também fez um boletim de ocorrência.

De acordo com o G1, ele chegou a ser detido pela Polícia Civil do estado. O homem prestou depoimento, mas foi liberado em seguida, porque não houve flagrante do crime.

Ainda de acordo com o portal, a vítima é sobrinha da então companheira do homem. A mulher teria se separado após saber do estupro. Ela pediu para o marido cuidar da criança enquanto ela resolvia problemas fora de casa.

Veja também: Comunidades driblam a seca morando em canoas

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que a Polícia Civil do Estado segue apurando as circunstâncias do estupro de vulnerável ocorrido contra uma criança de seis anos. “O fato foi noticiado no último dia nove de outubro, na cidade de Amontada - Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Amontada, unidade que realiza diligências e oitivas para concluir o fato. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, diz o documento.